Homem finge a própria morte para descobrir quem aparece no funeral

Já alguma vez se questionou de como será o seu próprio funeral e quem irá aparecer? Um homem brasileiro fingiu a própria morte para descobrir.Baltazar Lemos, de 60 anos, de Curitiba, Brasil, anunciou a sua morte nas redes sociais e organizou um funeral falso, para os amigos e familiares.O homem, que realiza cerimónias funebres, já assistiu a centenas de funerais e relatou ao Daily Mail que fica triste quando realiza serviços com poucas pessoas presentes, em comparação a grandes cerimónias, em que por vezes participam mais de 500 pessoas.No início deste ano, Lemos publicou uma fotografia na sua página de Facebook, com a seguinte legenda: "Orações e boas vibrações para todos". No fundo da imagem o homem pôs uma imagem de um hospital em São Paulo, para que os amigos acreditassem que tinha sido internado. Dias depois anunciou a sua morte: "Baltazar Lemos deixou-nos. Daremos mais informações em breve", escreveu na rede social. Os detalhes do funeral e do velório de Lemos foram publicados mais tarde.Amigos e familiares reuniram-se prestar a homenagem ao homem, mas, quando a cerimónia começou, a voz de Lemos surgiu nas colunas, para detalhar os seus 60 anos de vida. As pessoas presentes acreditaram que se tratava de um vídeo que o homem teria gravado antes da morte.Foi então que Lemos entrou na sala, para choque dos amigos e familiares, que ficaram horrorizados e confusos. Enquanto o homem tentava explicar o que tinha acontecido e o porquê de ter fingido a sua morte, a tristeza dos presentes passou para raiva e fustração, refere o Daily Mail.