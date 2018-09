Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem finge rapto e pede resgate de 90 euros a namorada grávida

Inventou que os raptores ameaçaram partir-lhe as pernas e cortar-lhe os genitais.

Leigh Ford inventou ter sido raptado para poder ir beber com os amigos. O britânico chegou mesmo a "pedir um resgate" de 80 libras - aproximadamente 90 euros - à namorada que estava, na altura, grávida.



O homem, de 45 anos, chegou mesmo a telefonar por várias vezes à companheira, Zoe Doyle, fingindo estar em pânico, e afirmando que os raptores ameaçaram partir-lhe as pernas, cortar-lhe os genitais e deitar água a ferver sobre ele.



O caso aconteceu no passado mês de janeiro. "Ele estava mesmo assustado. Consegui ouvir homens a gritar ao fundo, a ameaçarem o Leigh. Fiquei em pânico", contou Zoe ao The Sun.



A mulher chegou a fazer a transferência bancária do valor pedido antes de chamar as autoridades. "Ele estava a implorar para eu pagar o resgate. Disse que ia enviar tudo o que tinha no banco para a conta que me disseram", acrescentou.



O alerta dado pela mulher desencadeou uma operação policial que envolveu até um helicóptero - e que custou 30 mil libras, aproximadamente 33 mil euros - ... até que as câmaras de videovigilância mostraram o homem a sair de um bar com dois amigos.



Leigh Ford foi preso durante 16 semanas devido ao sucedido e faltou ao nascimento do filho. Zoe perdoou o companheiro.