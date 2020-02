As chuvas na Austrália foram tão intensas que até possibilitaram que um homem no estado de New South Wales, fosse ao McDonald’s... de mota de água.



As ruas, onde normalmente andam os carros e as pessoas, deram lugar a um autêntico lago proporcionando as condições perfeitas para as acrobacias que o condutor alegremente fez para entretenimento de todos os que assistiam.