Homem ganha 1142 euros por ano por se queixar de maionese

Chris Owen ganha mais de 100 euros por mês graças a reclamações estratégicas e dá conselhos.

20:01

Um homem britânico que odeia maionese conseguiu arranjar a forma perfeita para ganhar dinheiro com o seu ódio de estimação.



Chris Owen, de 39 anos, consegue ganhar cerca de 100 euros por mês por se queixar do uso da maionese indesejado quando pede comida em restaurantes.



O diretor de Relações Públicas de Buckinghamshire, no Reino Unido, afirma que o segredo é queixar-se sempre aos funcionários do restaurante quando tem esse molho indesejado no prato. Graças a isso, a refeição torna-se grátis ou com um desconto.



"O culpado é o hambúrguer, eles colocam sempre maionese em hambúrgueres", disse Chris.



Para o diretor de Relações Públicas, a maionese é uma "tirana" e "muito arrogante" porque "acha que faz tudo melhor, mas não faz".



De acordo com o jornal britânico Mirror, o homem é considerado "o maior queixoso da Grã-Bretanha" pelo The Sun. Chris não se importa de ser assim reconhecido e afirma que prefere ser considerado o melhor do que se conformar com serviços de atendimento fracos e com erros.



Anualmente, são 1000 euros que ganha por ano com esta sua forma de lidar com os restaurantes e aconselha outros clientes a fazer o mesmo.



Mas não é só da maionese que este célebre queixoso se manifesta. Chris afirma que faz reclamações de outros elementos dos serviços. Por exemplo o molho de salada é para Chris um "representante da maionese".



O homem de 39 anos conta ainda que já ganhou cerca de 400 euros e uma pizza grátis por reclamar do uso excessivo de flocos de pimenta.



Desde que começou, o britânico estima que já ganhou cerca de três mil euros.