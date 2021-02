Um norte-americano ganhou 292 mil dólares (cerca de 240 mil euros) no Powerball (jogo semelhante ao Euromilhões) no dia em que fez 82 anos. William Bradley estava em Arthur no dia 29 de janeiro e decidiu jogar.



É apostador regular desde que, há já muitos anos, ganhou 17 dólares na primeira vez em que apostou. Tendo em conta que esperou algumas décadas até ser premiado a sério, este é um daqueles casos para dizer que quem espera sempre alcança e também que mais vale tarde do que nunca.