Homem gasta mais de 2 mil euros para se publicitar no metro de Londres

Jeevan Bhachu está a dar que falar um pouco por todo o mundo depois de ter investido 2300 euros para se publicitar no metro de Londres e encontrar a esposa que tanto quer. "O melhor indiano que podes levar", foi a frase escolhida para os dois cartazes que foram afixados.O homem, de nacionalidade indiana, trabalha na área do marketing e já tentou várias formas de encontrar a mulher ideal. Numa entrevista ao Evening Standard, Jeevan explicou que esta é uma tentativa de se "destacar" dos restantes homens.Jeevan Bhachu criou um site onde quem estiver interessado em conhecê-lo pode preencher um formulário com algumas informações pessoais de forma a ter um encontro com ele.