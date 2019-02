Homem gasta mais de 79 mil euros para tatuar praticamente todo o corpo

Brent Cross já passou cerca de 720 horas no estúdio de tatuagens.

12.02.19

Brent Cross é viciado em tatuagens e já gastou cerca de 79 mil euros para tatuar o corpo. O homem revela que a "febre" das tatuagens nasceu aos 25 anos quando tatuou pela primeira vez, nas costas, o nome da mulher.

No total, Brent Cross passou cerca de 720 horas no estúdio de tatuagens. Segundo o jornal Daily Mail, o homem de 42 anos tem praticamente todo o corpo tatuado, faltando-lhe apenas os genitais. Em declarações ao jornal inglês, Brent Cross afirma ainda não ter tatuado os genitais por receio de abalar a amizade de longa data com o tatuador George Saitos.

O homem esclarece ainda que ama todas as suas tatuagens, mesmo que os comentários que advenham das mesmas sejam menos positivos. "Tenho a certeza que às vezes isso faz as pessoas pensarem mal de mim, mas quando falam comigo torna-se uma história totalmente diferente", afirma Brent Cross.

Aos 42 anos, Brent tem dois filhos e revela que se as crianças decidirem fazer tatuagens não se opõe, apenas não concorda que tatuem conteúdos ofensivos.