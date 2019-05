Homem hospitalizado após engolir 116 pregos

Um homem chegou a um hospital na região do Rajastão, na Índia, a queixar-se de fortes dores na barriga.Depois de fazerem uma radiografia ao paciente, os médicos chegaram à conclusão de que tinha ingerido... 116 pregos! Bhola Shankar tem sorte em ainda estar vivo.Os factos remontam ao passado dia 13 de maio. Após ter sido operado, a equipa médica contabilizou o número de pregos retirados do organismo do paciente e constatou que a maioria tinha 6,5 centímetros.O indiano, que trabalha como jardineiro, não soube explicar o motivo que o levou a ingerir os pregos, e ainda um cabo e uma bola de ferro.