Homem interrompe campistas a fazer sexo por terem fogueira a arder

Momento foi capturado em vídeo e publicado nas redes sociais.

20:04

Um homem interrompeu um casal de campistas enquanto estes tinham relações sexuais para lhes explicar o perigo de manter uma fogueira a arder no meio do mato sem vigilância. O momento, ocorrido em julho no Reino Unido, foi filmado e publicado nas redes sociais.



"Parece que desfrutaram do momento", começou por exclamar David Atkinson, o supervisor do local, ao aproximar-se da tenda. Segundo este, o barulho era tão alto que os conseguiu ouvir a uma distância considerável.

Atkinson, de 38 anos, revelou que o objetivo não era acabar com o momento íntimo, mas sim prevenir uma situação de incêndio. "Ficaram muito calados após os meus comentários, mas tenho a certeza de que não se vão esquecer das minhas palavras sobre o perigo das chamas", rematou.