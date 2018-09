Homem julgado por derrubar duas idosas com a sua cadeira de rodas

Aaron Ali defende-se em tribunal dizendo que estava a sofrer de uma crise de diabetes. Caso foi registado em vídeo.

Aaron Ali, um paraplégico de 40 anos, está a ser julgado em Inglaterra, soba a acusação de ter atropelado propositadamente duas idosas em Kent. O caso foi registado pelo sistema de videovigilância de uma loja, que captou os momentos em que se vê Ali a investir a sua cadeira de rodas elétrica, em marcha-atrás, contra as duas idosas.







Doris Collins, de 88 anos e Joan Benhafield, de 90 anos, caíram com a força do embate e ficaram estateladas no chão. As mulheres estavam à espera do autocarro em Wellington, Kent , quando foram atropeladas.



Em tribunal, Aaron Ali defende-se dizendo que estava a sofrer uma "crise de diabetes" e que perdeu o controlo da cadeira de rodas. É também acusado de terem ataque um outro idoso, Michael Gibson, de 72 anos, a 2 de janeiro deste ano.



O arguido diz que se estava a sentir mal, depois de ter tomado a sua dose de morfina. "Às vezes o efeito secundário é sentir-me tonto, com se estivesse embriagado", revela o Daily Mail, que está a acompanhar o julgamento. Ali garante que não se apercebeu de que tinha atropelado as duas idosas, apesar das imagens mostrarem a velocidade com que avançou na direção delas.

Em relação ao caso de Michael, que se queixa de ter sido intencionalmente atropelado, Ali também nega as acusações.