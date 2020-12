Homem lança pânico ao subir para asa de avião em Las Vegas antes da descolagem

Um homem foi filmado a subir à asa de um avião da Alaska Airlines em Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada, lançando o pânico a bordo da aeronave, que se preparava para descolar.

Brooke Knight, passageira do voo, divulgou imagens do momento, captadas no dia 12 de dezembro, que mostram um homem em cima da asa esquerda do avião, tentando subir por ela. Com vários seguranças e polícias em volta, o homem não faz caso aos apelos. Descalça-se, primeiros os sapatos e depois as meias, enquanto continua a tentar subir pela asa.

Entretanto, desequilibra-se e cai da asa da aeronave para o chão. Lançando novo pânico a bordo do avião, com os passageiros a temerem o pior para o ‘invasor’.

Segundo testemunhas, incluindo Brooke, após a queda o homem "estava bem" e "safou-se só com o nariz partido".

À KTNV, A Alaska Airlines disse que o voo 1367 preparava-se para levantar, em dreção a Portland, pelas 14h00 locais, quando "o piloto detetou um indivíduo não identificado a avançar para perto da aeronave". "os pilotos notificaram a torre de controlo e foram contactadas as autoridades para deterem o individuo. Os passageiros e funcionários estão seguros e a trabalhar de perto com as autoridades para percebermos o que se passou", adianta a companhia em comunicado, numa altura em que já foi aberto inquérito para perceber como ocorreu a invasão da pista do aeroporto.



O suspeito encontra-se detido.