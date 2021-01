Homem modifica corpo para se transformar num alienígena

Farto do seu aspeto "natural", Anthony Loffredo, de 32 anos, decidiu remover o nariz e o lábio superior, numa tentativa de se transformar num alienígena.O francês realizou já várias transformações no seu corpo, incluindo a divisão da língua e o preenchimento dos olhos.De acordo com o jornal "Mirror", o homem teve de submeter-se à operação ao nariz em Espanha, uma vez que a prática é ilegal em França.Durante um direto na rede social Instagram, o homem explicou um pouco melhor as mudanças que realizou no seu corpo que não deverão ficar por aqui. Anthony pretende modificar também braços, pernas, dedos e cabeça.É na mesma social que Loffredo mostra a evolução das suas transformações.Numa entrevista a um jornal francês em 2017, o francês tinha já admitido que era fascinado por mutações no corpo humano.