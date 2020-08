Homem monta câmara dentro de pneu do carro e resultado é fantástico

Alguma vez quis saber como é o interior do pneu de um automóvel em movimento? Sim? Então esta notícia é para si.O responsável pelo canal de YouTube "Warped Perception" decidiu responder a esta inquietante questão e recorreu a uma solução que tem tanto de simples como de... engenhosa: montou uma GoPro dentro do pneu e foi para a estrada. O resultado final é fantástico, como se pode ver no vídeo abaixo.