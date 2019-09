Homem morre enquanto assiste a filme porno em sex shop

,

Um homem britânico, de 60 anos, colapsou e morreu numa sex shop italiana enquanto assistia a um filme pornográfico, em Marghera, perto de Veneza, em Itália.Segundo avança o jornal Mirrorque cita as autoridades locais, o homem, que não foi identificado, terá deixado a sua bicicleta do lado de fora da loja antes de pagar cinco euros para entrar numa cabine particular."Estava a andar de bicicleta a caminho de Veneza e perguntou-me se podia assistir a um filme pornográfico. Pagou cinco euros. No entanto, achámos estranho o facto de ele não ter saído 30 minutos depois. Então entrámos na cabine e vimo-lo morto, estendido no chão", garantiu o proprietário do estabelecimento, Franco Garoni, de acordo com o jornal."Nunca o tinha visto antes, mas ele parecia cansado quando apareceu", disse ainda o proprietário, confessando que o óbito foi declarado no local.