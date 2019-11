A gorjeta oferecida por um cliente do Bleacher’s Bar, em O’Fallon, no Missouri, pode ser candidata a recorde mundial.Taylor Russey, empregada do bar, conta ter sabido que um dos vencedores desta semana do Powerball (Euromilhões dos EUA) tinha jogado no bar, onde também se vende lotaria.O que não sabia é que o bilhete premiado era o mesmo que um cliente regular lhe tinha oferecido.A ‘gorjeta’ valeu, exatamente, 50 mil dólares (cerca de 44 700 euros).