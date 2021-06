Um homem americano pagou a última pensão de alimentos da filha com 88 mil pennies - equivalente ao cêntimo. Alugou um reboque para efetuar o transporte e despejou no jardim da ‘ex’ o respetivo montante.



A filha confessou que esta atitude a deixou magoada, mas percebeu que foi um ataque à mãe e agora está a tentar lidar com a situação.