Homem preso por dizer às 35 namoradas que fazia anos em dias diferentes

O japonês, Takashi Miyagawa, de 39 anos, foi preso por fraude depois de mentir para as 35 namoradas sobre a data de aniversário. A cada uma das mulheres, o homem dava a entender que a relação era séria e dizia que fazia anos num dia diferente, o que o levava a receber prendas de aniversário com regularidade. No total, estima-se que Takashi tenha recebido cerca de 770 euros em roupa e dinheiro, reporta o jornal Daily Mail.

Takashi celebra o aniversário real a 13 de novembro, mas a três das mulheres com quem tinham uma relação deu datas em fevereiro, abril e julho.

O número de vítimas registadas até ao momento foi 35, embora o jornal japonês SoraNews 24 admita um número superior.

Takashi trabalhava numa empresa de publicidade e foi, nessa altura, que conheceu as vítimas. Abordava mulheres solteiras e seduzia-as, levando-as a acreditar que os sentimentos eram sinceros. Nenhuma das vítimas tinha conhecimento que o namorado tinha outros relacionamentos.

A um dado momento, as namoradas começaram a suspeitar do comportamento de Takashi. Quando perceberam que andavam a ser enganadas, as mulheres juntaram-se e apresentaram uma queixa formal contra o namorado em fevereiro deste ano.