Matthew Whelen, de 42 anos, conhecido como um dos homens mais tatuados do Reino Unido, foi impedido de entrar numa discoteca em Sidney, na Austrália, quando estava de férias. Em causa esteve a sua aparência alternativa, revela o jornal britânico The Mirror.O homem de 42 anos tem cerca de de 90% do corpo tatuado, tendo investido milhares de libras e horas no processo."Eles têm uma política de banir bandos e pessoas com tatuagens faciais de muitos bares, clubes e restaurantes", referiu. "Sei que estavam a fazer o trabalho deles".O Britânico expressou-se nas redes sociais após a história da mãe que foi impedida de assistir à peça de Natal do filho ter tido repercussão.