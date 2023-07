Homem que retirou mamilos e ponta do nariz queixa-se de ser assediado na rua

Um homem, de 32 anos, viciado em modificação corporal afirma que é "assediado" na rua depois de lhe terem retirado o nariz e os mamilos. "As pessoas adoram odiar tudo o que é diferente", disse Odin à Jam Press.Nos últimos 11 anos, gastou mais de sete mil euros em modificações corporais, incluindo implantes genitais com nervuras e tatuagens desde as costelas aos olhos.As mais recentes modificações corporais de Odin foram retirar os mamilos e a ponta do nariz, onde colocou um piercing que já tem 19 milímetros de diâmetro. "Tenho-o alargado nos últimos oito anos", explicou."Acho que o meu corpo é um recipiente para a arte e acho que mudar a forma como sou visto faz parte dessa prática", disse à Jam Press.