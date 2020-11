Homem queria incluir coador na cabeça na foto do cartão do cidadão

Um cidadão português queria que a sua foto do cartão do cidadão incluísse um coador na cabeça. Para tal alegou pertencer à Igreja do Monstro do Esparguete Voador, cujo "fiéis" usam este utensílio de cozinha, precisamente, na cabeça.Depois de várias recusas pelos serviços, o caso foi analisado pelo Conselho Consultivo do Instituto de Registos e Notariado, que voltou a negar a pretensão, já que o "pastafarianismo" não pode, segundo o documento, "ser considerado movimento religioso" para efeitos de excepção.



