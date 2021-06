Um escocês recuperou a carteira que lhe tinha sido roubada num pub há 17 anos.Ryan Seymour lembra-se de ter pousado a carteira para ir ao WC e, quando voltou, ela tinha desaparecido. Segundo a polícia, a carteira foi agora encontrada num arbusto denso situado mesmo ao lado do pub. As 85 libras que Ryan tinha na carteira desapareceram, mas os documentos ainda estavam lá todos."Foi como encontrar uma cápsula do tempo", afirmou.