Homem recupera lotaria do lixo com prémio de 345 mil euros

Sorte bateu à porta de um casal residente do Michigan, EUA.

08:49





"Somos todos tão sortudos por ainda tê-lo connosco [Jeff], e ganhar este prémio significa que podemos aproveitar algumas coisas divertidas que não conseguíamos pagar antes", conta Wendy, mulher de Jeff.



Jeff tinha deitado o bilhete premiado para o lixo após ter verificado no site os números da lotaria que não correspondiam ao seu bilhete. No dia seguinte verificou que se tinha enganado ao ver os números e foi ao lixo recuperar o bilhete.



"Comprei um bilhete da lotaria na quarta-feira e verifiquei no site da lotaria na quinta-feira de manhã", disse Jeff Heinig, da Harrison. "Nenhum dos números do site correspondia, então deitei o meu ingresso fora. Voltei ao site sexta-feira, e os números chamaram a minha atenção. Eram os números que eu coloco sempre, e foi aí que me ocorreu que eu tinha conferido o meu bilhete mal", admite.



Heinig decidiu reivindicar o seu prémio como um pagamento único de cerca de 345 mil euros.

Jeff Heinig teve um início de ano complicado uma vez que sofreu um ataque cardíaco tendo tido três experiências de quase morte. O homem sobreviveu ao enfarte e, meses mais tarde, encontrou o bilhete de lotaria que o tornou milionário."Somos todos tão sortudos por ainda tê-lo connosco [Jeff], e ganhar este prémio significa que podemos aproveitar algumas coisas divertidas que não conseguíamos pagar antes", conta Wendy, mulher de Jeff.Jeff tinha deitado o bilhete premiado para o lixo após ter verificado no site os números da lotaria que não correspondiam ao seu bilhete. No dia seguinte verificou que se tinha enganado ao ver os números e foi ao lixo recuperar o bilhete."Comprei um bilhete da lotaria na quarta-feira e verifiquei no site da lotaria na quinta-feira de manhã", disse Jeff Heinig, da Harrison. "Nenhum dos números do site correspondia, então deitei o meu ingresso fora. Voltei ao site sexta-feira, e os números chamaram a minha atenção. Eram os números que eu coloco sempre, e foi aí que me ocorreu que eu tinha conferido o meu bilhete mal", admite.Heinig decidiu reivindicar o seu prémio como um pagamento único de cerca de 345 mil euros.

Um residente do Michigan, EUA, resgatou um bilhete de lotaria do caixote do lixo e fê-lo em boa hora, pois valeu a Jeff Heinig e à mulher um prémio de 25 mil dólares, cerca de 22 mil euros, anuais para o resto da vida.