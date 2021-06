Homem resgatado após dois dias preso em ventilador na Califórnia

Um homem, de 38 anos, ficou preso durante dois dias dentro de um ventilador situado em Piner Road, na Califórnia do Norte.

Foi um polícia que estava a averiguar um estacionamento suspeitoque descobriu o homem, no passado dia 8 de junho.

O agente viu um chapéu e equipamento agrícola e reparou que dentro do ventilador estava um homem. Chamou nos bombeiros ao local, que o resgataram.

No comunicado da polícia, pode ler-se que "o homem disse que gostava de tirar fotos aos motores de equipamentos agrícolas antigos". No entanto, "após investigação foi descoberto que o equipamento agrícola não era antigo e que o homem tinha muito mais estupefacientes do que equipamento fotográfico, a motivação para entrar no eixo do ventilador permanece um mistério total", confessa o xerife da cidade de Sonoma, Califórnia.



O homem foi levado para o hospital, onde ficou internado para confirmar se estava em boas condições de saúde, e será acusado de invasão de propriedade, posse de droga e violação de liberdade condicional, de um caso anterior.