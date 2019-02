Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem rouba brinquedos sexuais e lingerie de 'sex shop'

Polícia de Tulsa, nos EUA, está a tentar localizar o suspeito que arrombou a montra da loja.

02:30

A polícia de Tulsa, nos EUA, está a tentar localizar um homem que arrombou a montra de uma ‘sex shop’ com um carro roubado e fugiu carregado com brinquedos sexuais e várias peças de lingerie sexy.



Segundo avança a imprensa internacional, o carro embateu propositadamente na montra antes de terem sido roubados 300 euros em peças.



"É estranho que tenha arrombado a montra para isto", disse o gerente da loja, Jeanne Pierce, à polícia norte-americana.



Seriam as peças e os brinquedos para oferecer à namorada no Dia de São Valentim?