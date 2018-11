Homem rouba cabra e leva-a de metro em Paris

Ladrão é apanhado em flagrante delito pelas autoridades.

03:30

Um homem roubou uma cabra que pastava nuns jardins próximos do Museu do Louvre, em Paris, França. Como não tinha carro para fugir do local do crime... decidiu ir de metro.Pegou no animal e entrou no transporte público, mas acabou por ser apanhado em flagrante pela polícia dentro de uma das carruagens.O homem ainda tentou escapar às autoridades, mas sem sucesso.O incidente levou ao pânico entre as pessoas que estavam na composição no momento em que tudo aconteceu. Muitas partilharam o sucedido nas redes sociais.Os serviços do metro estiveram suspensos entre as estações de Chatelet e Concorde, na Linha 1.