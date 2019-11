Um homem norte-americano foi apanhado a roubar um gelado durante uma reportagem em direto da FOX News.Nas imagens é possível ver um repórter a fazer a cobertura de um jogo de hóquei no gelo. De repente, um homem rouba o gelado a outro, que está ocupado a conversar com um amigo e a olhar para um telemóvel.O vídeo tornou-se viral, com mais de três milhões de visualizações no Twitter.