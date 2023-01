Homem tem o 60º filho e faz planos para ter mais bebés

Um homem, de 50 anos, deu as boas vindas ao 60º filho e revela que já faz planos para voltar a ser pai. Sardar Jan Mohammad Khan Khilji vive em Quetta, no Paquistão, e tem três mulheres.



De acordo com o Daily Mail, o homem já pediu ajuda aos amigos para encontrar uma quarta esposa.O paquistanês é médico, mas com os elevados custos dos alimentos tem-se tornado difícil conseguir alimentar toda a família.





"Os preços de todas as coisas básicas, incluindo a farinha e açúcar, triplicaram. Nos últimos três anos, todos os paquistaneses e o mundo inteiro estão a enfrentar dificuldades, inclusive eu", disse o homem.

Sardar já pediu ajuda ao governo do país, para que lhe dessem um autocarro de forma a que a família conseguisse viajar toda junta.