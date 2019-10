Homem tem seis filhos da própria filha após "lavagem cerebral"

Um homem teve seis filhos de uma das suas próprias filhas quando abusou sexualmente de duas delas em Swansea, no País de Gales, tendo sido acusado de 36 crimes relacionados com violações.Segundo avança o jornal Daily Mail, o suspeito, natural do sudoeste do País de Gales, preparou as suas filhas para atos sexuais, fazendo-lhes uma espécie de "lavagem cerebral" e criando sobre eles um "mundo falso".O homem, que não foi identificado para proteger as vítimas, nega que é o autor dos 36 crimes. "Fez o que quis com elas", disse o juiz.De acordo com o juiz, o homem usou o seu controlo sobre as vítimas para abusar delas e "satisfazer-se sexualmente", permitindo também, de acordo com a mesma fonte, que outros homens o façam.A investigação vai continuar, apesar de o homem negar tudo.