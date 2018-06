Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem tenta fugir de esquadra e fica preso em ar condicionado

Suspeito responde por crime de violência doméstica.

18:28

Um homem brasileiro que tentava escapar à detenção numa esquadra em Óbidos, no Pará, ficou preso no buraco do ar-condicionado no momento da fuga.



O homem, detido em flagrante por violência doméstica, aproveitou estar sozinho numa sala para tentar escapar, avança o site G1, da Globo.



O brasileiro chegou mesmo a retirar o aparelho da parede mas, ao tentar fazer-se passar pelo buraco, ficou "com metade do corpo do lado de fora e outra do lado de dentro do prédio", conta a publicação.



O episódio insólito ocorreu no passado sábado. A imagem do incidente foi divulgada pela Polícia Civil