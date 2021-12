Bennett Kaspar-Williams, de 37 anos, um homem transgénero tem chamado à atenção para o facto de que nem todas as pessoas que dão à luz se tornam mães. Este homem deu à luz um menino, em outubro de 2020. Bennett, juntamente com o seu marido, foi constantemente tratado por "mãe" pelos profissionais de saúde do hospital onde era acompanhado.O processo de engravidar não foi um desafio, segundo o New York Post. Este pai reconhece que o mais difícil foi enfrentar o facto de que ter um bebé está ligado ao conceito "maternidade", tornando-se "difícil não ser maltratado".Kaspar-Williams está orgulhoso do percurso que o levou a tornar-se pai de Hudson, agora com pouco mais de um ano. Revela ainda que o bebé saberá "quem o carregou e cuidou dela para que pudesse vir ao mundo", quando tiver idade suficiente.