Homem usa calças transparentes para assediar mulheres

Um homem saiu à rua de 'calças' transparentes para assediar raparigas e mulheres num parque em Inglaterra. O individuo usou um rolo de papel transparente como calças e, com os genitais visíveis, aproximou-se de várias mulheres enquanto elas caminhavam e corriam no parque de Sutton Coldfield, em Midlands. A polícia tenta agora localizar o suspeito.



Segundo a imprensa britânica, a polícia de Four Oaks já recebeu vários relatos que indiciam que o mesmo homem assediava sexualmente vários grupos de mulheres.





Duas mulheres que passeavam os filhos no parque foram surpreendidas pelo suspeito que surgiu de calças de plástico transparente. Também uma rapariga de 14 anos, que estava no banco do parque com um grupo de amigos, apercebeu-se de um homem com as mesmas características a aproximar-se e reparou que estava a tocar nas partes íntimas, mas, novamente, fugiu para os arbustos quando viu um outro adulto.

A polícia já garantiu que as medidas de segurança no parque foram aumentadas e apelam para que as pessoas denunciem quando sentirem qualquer tipo de assédio sexual naquela zona.