"Uma brincadeira": Homem vestido de super-homem atropelado por autocarro no Brasil. Veja o momento

capital do estado brasileiro de Sergipe.





Um homem vestido de super-homem foi atropelado no passado domingo em Aracaju,O animador e locutor Luiz Ribeiro de Andrade, também conhecido como "Superman", encontrava-se a realizar uma apresentação onde simulava que conseguia parar o veículo. Acabou por ser atingido pelo veículo pesado de passageiros.

Em entrevista ao F5News, Luiz acabou por admitir que não calculou bem a distância. Não houve registo de feridos e o próprio locutor acabou por se responsabilizar pela situação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Klark Kent zap é 79 999181323 (@kaleusuperman)



"Fui na empresa de ônibus para que o motorista não fosse penalizado, não havia problema nos freios. Ele fez o que pode e eu agi erradamente. É uma brincadeira que eu sempre faço, mas que dessa vez quase virou um acidente, e não foi grave, porque teve a mão de Deus, eu não senti nada com a pancada. Eu fui atropelado por minha culpa e ali aconteceu um milagre de Deus. Deus agiu naquela hora e me protegeu", revelou.



Em comunicado, citado pela mesma fonte, a empresa de transportes confirmou que Luiz entrou em contacto com a empresa, alegando ter-se tratado tudo de uma brincadeira.