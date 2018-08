Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem volta ao banco que roubou

Em 1958 fugiu com 174 mil euros, mas foi apanhado e condenado.

02:30

Diz-se que o criminoso volta sempre ao local do crime.



Boyne Lester Johnston, de 87 anos, confirmou essa máxima ao voltar ao banco que roubou há 60 anos, em Ottawa, Canadá.



Em 1958 fugiu com 174 mil euros, mas foi apanhado e condenado.



Agora, a convite do dono do restaurante que substituiu o banco, foi brindar ao crime falhado e às lições da vida.