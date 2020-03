Homens correm com mulheres às costas em corrida fora do normal

Esta é uma corrida diferente do normal, em que os homens correm com as esposas às costas. O concurso realiza-se na cidade de Dorking, Reino Unido, e já vai na 13.ª edição. Os concorrentes correm 380 metros, sendo que os vencedores têm à espera na meta um barril de cerveja. Quem vencer esta etapa compete no concurso mundial na Finlândia.