Homens estão a partir os próprios ossos para cirurgia que os torna mais altos. E tudo para impressionar as mulheres

Os homens mais baixos podem, por vezes, sentir que a sua altura é uma "pedra no sapato", principalmente no que toca a encontrar o amor. Mas uma nova - e cara - cirurgia promete ser a resposta para o problema que muitos enfrentam, desde que estejam dispostos a pagar cerca de três mil euros e a partir os próprios ossos.



Segundo o jornal britânico Daily Mail, os cirurgiões dos EUA e da Turquia desenvolveram uma oferta que pode mudar a vida de muitas pessoas: uma cirurgia que acrescenta até 15 centímetros à nossa altura. Vários homens recorreram a esta cirurgia para terem mais sucesso entre as mulheres.





Nesta intervenção cirúrgica é necessário partir cada fémur ao meio é aparafusar uma haste a ambas as extremidades, que serve para prolongar o osso.

Mas o pós-operatório não é fácil e pode mesmo deixar os pacientes em agonia e presos a uma cadeira de rodas durante todo o processo de recuperação, refere o Daily Mail. Mas apesar dos receios, várias clínicas que oferecem este tratamento no Reino Unido relatam um aumento na procura, desde o ano passado.



Um gestor de uma clínica nos EUA Victor Egonu e que gere um canal no YouTube sobre o processo de alongamento das pernas, estima que milhares destas cirurgias são levadas a cabo todos os anos.