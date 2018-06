Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homens trabalham de vestido por causa do calor

Construtores contornam proibição de usar calções de forma insólita.

03:30

Com as temperaturas a rondar os 30 graus mas proibidos de usar calções no trabalho, vários operários da construção civil de Surey, Reino Unido, encontraram uma forma engenhosa de se manterem frescos: apareceram no trabalho com... vestidos de senhora.