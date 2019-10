Hospedeira interrompe casal a fazer sexo durante voo

Um casal foi detido no aeroporto de Vladivostok, uma cidade russa, por estarem a fazer sexo oral durante o voo em frente a todos os outros passageiros.Um vídeo gravado dentro do avião mostra uma hospedeira de bordo a mandar o casal parar. "Tire a mão do pénis dele já", diz.O homem, de 41 anos, e a mulher estavam alcoolizados. Outro tripulante avisou que quando o avião aterrasse seriam detidos, segundo avança o Mirror.Ao que tudo indica, o casal tinha-se conhecido pouco tempo antes do avião levantar voo. O casal esteve cerca de oito horas a importunar os outros passageiros.