Hotel ofereceu bebé chimpanzé no menu por engano

Um hotel de quatro estrelas em África foi apanhado a oferecer bebé chimpanzé no menu. O prato teria um valor de 27 libras (31 euros) no hotel The Beatrice, em Kinshasa, na capital da República Democrática do Congo.

O proprietário, André Kadima, já afirmou que o prato foi colocado no menu sem o seu consentimento e que foi um erro de impressão. No entanto, o negócio de Kadima já está a enfrentar processos criminais depois de uma instituição de caridade para conservação de animais, Conserv Congo, ter demonstrado insatisfação com o sucedido.

O diretor da Conserv Congo, Adams Cassinga, disse ao jornal The Times que o hotel estava a servir chimpanzé para atrair clientes asiáticos e clientes locais que procuram um "prato potente".

"É popular entre políticos, polícias e estrangeiros curiosos", disse ainda Adamns Cassinga.

A instituição fez uma queixa formal contra o hotel, alegando que este estava a comercializar uma espécie protegida.

Inicialmente, o hotel negou ter oferecido chimpanzé no menu mas o dono veio, mais tarde, admitir. No entanto, André Kadima, negou que o animal tivesse sido cozinhado nas instalações do hotel. "Não vendemos chimpanzés cozidos. Adoro chimpanzés e sei o quanto eles são valiosos para a vida selvagem", disse o dono do hotel ao The Times.

Os chimpanzés são protegidos por lei e qualquer pessoa que mate ou comercialize o animal pode ser condenada a 10 anos de prisão e uma multa máxima de 15 mil libras (mais de 17.500 euros).