Idosa reanimada depois de colega de quarto desligar ventilador porque o som a incomodava

de imprensa publicado pelo ministério público e pela polícia de Mannheim, citado pelo jornal The Guardian, a

A mulher suspeita de tentativa de homicídio, foi presente a um juiz na quarta-feira e levada para a prisão, enquanto as investigações continuam.





Uma idosa, de 72 anos, foi detida na noite de terça-feira por ser suspeita de ter desligado por duas vezes o ventilador de uma colega de quarto num hospital na cidade de Mannheim, na Alemanha, porque o som do dispositivo a incomodava. A vítima, de 79 anos, acabou por ter que ser reanimada e inspira cuidados.De acordo com um comunicadomulher terá desligado o ventilador antes das 20h depois de se ter sentido "perturbada pelo barulho vindo do dispositivo de oxigénio". Apesar de ter sido informada que aquele era um suporte vital para a paciente, a idosa voltou a desligar o dispositivo cerca das 21h.