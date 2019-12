Idoso abana escadote e atira pintor ao chão

Um idoso que se desloca em cadeira de rodas ficou extremamente irritado ao deparar com um escadote a bloquear o passeio numa rua de Lima, no Peru.Sem pensar duas vezes, começou a abanar o obstáculo, provocando a queda de um homem que estava a pintar a parede, a cerca de três metros do chão.O incidente foi captado pelas câmaras de videovigilância e a polícia está a investigar.