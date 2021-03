A pandemia trouxe novos hábitos a todo o Mundo, o uso de proteções faciais é um deles e há já quem se esqueça que as está a utilizar.



Este é o momento em que um homem de 100 anos não consegue apagar as velas do bolo de aniversário ... tudo porque se esqueceu que estava a usar uma viseira para protegê-lo contra a transmissão da Covid-19.