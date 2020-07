Idoso circula em túnel de cadeira de rodas motorizada e bloqueia trânsito

O Servicio

de Obras Públicas e

Infraestructuras da Gran Canária divulgou imagens e um vídeo do apisódio insólito, que mostram os sérios constrangimentos de trânsito causados pelo idoso, ao circular de cadeira de rodas (um veículo proibido neste tipo de via) no túnel Julio Luengo.





Servicio

de Obras Públicas e

Infraestructuras, que esclarece que as autoridades foram contactadas e escoltaram o idoso para fora daquela via.

Um idoso protagonizou um momento insólito na Gran Canária, em Espanha, depois de ter sido filmado a circular num túnel, enquanto seguia numa cadeira de rodas motorizada."Ocorreram bloqueios no túnel Julio Luengo devido ao trânsito originado por este senhor que 'seguia' no seu interior", escrevem as autoridades no Twitter, publicando as imagens que mostram muitas filas de carros parados."Para os internautas que estão surpreendidos, e para os que não estão, recordamos que os peões estão proibidos de circular pelos túneis", lê-se na publicação feita pelo