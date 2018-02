Idoso condenado por violar vacas

Homem, de 80 anos, foi visto a inserir o braço no reto dos animais e a masturbar-se.

16:50

John Curno, de 80 anos, foi banido de todas as quintas do Reino Unido até ao fim da sua vida. A decisão do tribunal surge após o idoso ter sido avistado várias vezes a inserir o braço no reto de vacas e a masturbar-se em frente aos animais.

Segundo o jornal Metro, o homem foi preso em flagrante e tentou fugir com as calças pelos tornozelos, mas caiu numa poça de lama e foi capturado pelas autoridades.

John afirmou que tem "uma fraqueza por animais" e que não consegue evitar as práticas sexuais.

Em tribunal, os donos das vacas violadas mostraram revolta e desprezo pelo ato do idoso. "Pode parecer engraçado para vocês, mas para nós elas são família, não apenas animais", declararam.

A defesa afirmou que John apresenta sinais de demência, o que justificaria a realização dos atos sexuais com as vacas.