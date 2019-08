Idoso internado de urgência após engolir a dentadura

Um homem de 72 anos foi internado em Inglaterra com dificuldades respiratórias e, após um raio-x, os médicos descobriram que tinha a dentadura presa... na laringe.Inicialmente, com base nos resultados de uma radiografia de tórax, os médicos pensaram que o homem tinha uma infecção respiratória. Os médicos não encontraram nenhum problema com a garganta em um exame inicial, e suspeitaram que a dor fosse um efeito colateral de ter um tubo na garganta durante a cirurgia.Os médicos prescreveram o homem antibiótico e o mandaram para casa. Uns dias depois foi novamente internado e só então foi descoberta a dentadura.O homem terá engolido a dentadura dias antes, durante uma operação, quando estava sob anestesia.

As próteses do homem ficaram presas por mais de uma semana antes de serem descobertas, de acordo com um relatório médico.