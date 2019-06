Ilha norueguesa decide eliminar o tempo

E se pudesse viver os dias de sol do verão para sempre? No norte da Noruega, uma ilha com cerca de 300 habitantes quer dizer adeus aos relógios e abolir a medição do tempo porque consideram-na desnecessária devido à escuridão em que passam grande parte dos dias.



Em Sommarøy – que, ironicamente, significa em norueguês "Ilha de Verão" – foi criado um acordo para acabar com a rigidez dos horários.





A vila piscatória fica a cerca de 36 quilómetros da cidade mais próxima, Tromsø, e é um destino turístico popular devido às suas praias de areia branca e paisagens.

Ou melhor, decidiram abolir a forma tradicional e rígida de gerir tudo por horários convencionados. Isto porque a ilha, que fica acima do Círculo Polar Ártico, passa 69 dias por ano em escuridão total e outros 69 sob luz solar contínua.No Verão, por exemplo, é comum ver crianças a jogar à bola ou homens a cortar a relva às três da manhã...