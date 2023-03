Ilusão de ótica? Foto de morcego de tamanho humano assusta utilizadores das redes sociais

Uma fotografia tirada nas Filipinas parece mostrar um morcego do tamanho de um ser humano pendurado num telhado de uma casa. A imagem tem assustado os utilizadores das redes sociais pelo tamanho gigante do animal.A fotografia tem sido muito partilhada nas redes sociais e já recebeu mais de 260 mil gostos e milhares de comentários.Um filipino esclareceu nos comentários da publicação que tudo não passa de uma ilusão de ótica e que o animal é do tamanho de um cão de pequeno a médio porte e só come fruta, principalmente goiabas.