Imagem de líder de partido espanhol utilizada por empresa chinesa... para vender alarmes antirroubo

A imagem do líder do Podemos e vice-presidente do Governo espanhol, Pablo Iglesias, está a ser utilizada por uma empresa chinesa... de alarmes antirroubo.No anúncio, largamente difundido pelas redes sociais, Iglesias surge a entrar numa divisão de casa enquanto se encontram algumas crianças sentadas à mesa. O alarme, por cima da porta, simula a entrada de um estranho, neste caso, o deputado espanhol.