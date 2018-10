Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imagens de casal em poses eróticas expostas em cabine fotográfica

Jovens namorados não contavam passar por tal situação embaraçosa.

Um casal de namorados mal sabia o que lhes iria acontecer depois de tirarem fotografias de caráter sexual no interior de uma cabine fotográfica. O casal tirou várias fotografias em posições sensuais e não sabia que as imagens iriam ficar expostas numa tela, num centro de golfe, em Cheltenham, no Reino Unido.



Assim que entraram no interior da cabine, a jovem retirou um dos seios para fora da roupa e o rapaz abriu o fecho das calças, deixando o seu órgão sexual exposto. Tudo isso ficou registado em fotografias estilo 'passe', que automaticamente foram exibidas para o exterior através de uma tela.



De acordo com uma testemunha que estava no local, garantiu que o casal tinha estado numa festa a consumir bebidas álcoolicas.