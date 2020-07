Influencer casa e engravida do enteado que criou desde os sete anos

É um escândalo que está a abalar as redes sociais na Rússia por estes dias. Uma'influencer' russa casou com o enteado de 20 anos, e anunciou que está grávida do primeiro filho de ambos.

Marina Balmasheva, de 35 anos, divorciou-se do pai do atual marido, Vladimir Shavyrin, que ajudou a criar quando ele ainda era cirança.

A partilha de duas fotografias para os seus 420 mil seguidores no Instagram – a primeira quando o rapaz tinha sete anos e a segunda quando tinha 20 anos – teve, no entanto, um efeito de ricochete.

Em vez de ganhar apoios para a sua decisão, a 'instagrammer' ficou debaixo de uma verdadeira tempestade.

Natural da região de Krasnodar Krai, na Rússia ocidental, Marina Balmasheva casou em 2007 com Alexey, de 45 anos, para em 2017 se ter decidido pelo divórcio.

Esta semana, partilhou um vídeo naquela rede social no registo civil onde assinaram o matrimónio, e revelou que está à espera do primeiro filho de ambos.







Consciente da sua decisão, Marina afirmou ainda que o ex-marido não terá ficado muito contente com o que fizeram.

Marina acrescentou ainda que está apaixonadíssima por Vladimir e que o casal está a criar três dos cinco filhos do pai de quem se divorciou.