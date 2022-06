Inquilina ganha mais de 4 mil euros ao vender móveis do senhorio

Joanna Cathrine Penny Filipaina decidiu arrendar a sua casa em Manukau, na Nova Zelândia, mas foi surpreendida, após a inspeção da agência no final do contrato, com a falta de um elevado número de móveis. Frigorífico, máquina de lavar, cadeira, mesas, cama, guarda-roupa, estores, consola e até televisão - tudo foi vendido pela inquilina, que recebeu mais de quatro mil euros.Segundo o The Mirror, um tribunal local descobriu que o inquilino admitiu numa mensagem de texto que vendeu os artigos de mobiliário no Facebook.Foram ainda encontrados diversos danos na habitação, como uma sanita partida, fechaduras e portas com problemas e buracos nas paredes.Filipaina foi condenada a reembolsar o senhorio com o mesmo valor das vendas para financiar a aquisição de novos móveis. Terá também de pagar pela reparação dos danos na casa.